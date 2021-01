Aus für Kultur-Zeitschrift „Das Plateau“ Schluss nach 31 Jahren

Ende mit Heft 182

Und so endet die „Plateau“-Geschichte mit dem im Dezember 2020 erschienen Heft 182. Siegfried Gohr hatte die Kolumne zum Thema „Beethoven. Oder ,Was ist Größe?’“ geschrieben, Christoph Klimke sich im Essay den Text „Die Heiligen auf den Kopf stellen. Eine Annäherung an Joseph Beuys’ Utopia“ vorgenommen und zudem in der Rubrik Hommage den Gedichtzyklus „Requiem für Joseph Beuys beigesteuert. Neu zu entdecken waren im Feld Andruck Gedichte von Martin Blum. Und wie selbstverständlich verklammerten, begleiteten, verstärkten und erweiterten 13 Aquarelle der Malerin Herta Müller die textliche „Plateau“-Gedankenwelt. Ihr Titel: „Odina 2020“.