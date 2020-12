Aufstellung des VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez ist bereit für die Startelf

Matarazzo-Elf will mutig auftreten

„Wir werden unser Spiel wieder mutig angehen, wollen dabei in der Vorwärtsbewegung aber strukturierter vorgehen als zuletzt in Bremen“, sagte Matarazzo, der mit Blick auf das legendäre 4:4 vom 30. März 2012 in Westfalen nichts gegen ein weiteres Offensivspektakel einzuwenden hätte. „Aber bitte nur in eine Richtung!“, meinte der Trainer mit einem Augenzwinkern. Seinen Spielern hat der 42-Jährige mit auf den Weg gegeben, „möglichst hinten die Null“ zu halten. Ein schwieriges Unterfangen, das dem VfB zuletzt Mitte Oktober beim 2:0-Sieg bei Hertha BSC gelungen ist.