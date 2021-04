Aufstellung des VfB gegen Werder Bremen Mateo Klimowicz ist für die VfB-Startelf bereit

Als Alternativen bieten sich dem Trainer für die Position im defensiven Mittelfeld an der Seite von Wataru Endo drei Spieler an: Naouirou Ahamada, Philipp Klement und Gonzalo Castro. Jedenfalls hat es Matarazzo so im Kopf, weil er glaubt, das spielerische Element betonen zu müssen. Mit dem erst 18-jährigen Ahamada suchte der Coach nach der Begegnung beim FC Bayern (0:4) das Gespräch, um ihn nach einem unglücklichen Auftritt zu stärken, aber auch um ihm klarzumachen, welche Folgen leichtfertige Ballverluste haben können.