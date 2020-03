Astrid Pellengahr leitet das Landesmuseum Württemberg Amtsantritt in einer Ausnahmesituation

Das Museum soll nach Pellengahrs Ansicht die Menschen zum Nachdenken bringen, also ein „Ort der kritischen Reflexion“ sein, an dem man aber auch Freude haben soll, „wir sind ja keine Schule.“ Damit sich das Publikum wohl fühlt, soll bei der Sonderausstellung zur Mode, die im Oktober eröffnet wird, nach der Hälfte des Rundgangs zum Beispiel ein Schild angebracht werden: „Genießen Sie die zweite Hälfte der Ausstellung.“ Eine kleine Geste, die dem Publikum doch signalisiere, was es noch erwartet – falls man vielleicht eine kurze Kaffeepause einlegen will.

Kurzum: Astrid Pellengahr denkt sehr konkret – auch wenn sie betont, dass sie als Chefin den „Gesamtüberblick“ haben müsse, „was zur Museumsarbeit gehört und was in der Museumslandschaft gerade diskutiert wird“, seien es Themen wie Inklusion und Partizipation oder auch digitale Angebote. Die dürften allerdings nicht nur um ihrer selbst willen zum Einsatz kommen, meint sie. Wenn man aber auf dem Mediaguide anschauen kann, wie ein alter Uhrenautomat im Inneren tickt, „dann sind das tolle Perspektiven“.

Die Ausstellungen sollen auch auf aktuelle Themen reagieren

Wo aber soll die Reise inhaltlich hingehen? Ausstellungsthemen hat die neue Direktorin noch nicht benannt. Sie wolle aber in Zukunft versuchen, auch auf aktuelle Themen zu reagieren. Mit dem Umbau des Foyers, das in einem Jahr neu eröffnet, wird ein neuer, kleiner Ausstellungsraum entstehen, den Pellengahr für kurzfristigere Projekte nutzen will. Darin könnten auch Kinder und Jugendliche „mal eine ganze Woche gestalterisch an einem Thema dran sein. Das muss ja auch einen Raum haben in so einem Haus.“

Und so ist sie schon wieder bei ganz konkreten Fragen gelandet, die ihr die liebsten zu sein scheinen, weshalb sie insgeheim auch schon eine kleine Revolution für sich beschlossen hat. Gewöhnlich sprechen Museen ihre Besucher selbstverständlich mit Sie an. Für den neuen Audioguide denkt Astrid Pellengahr aber auch an ein Angebot, bei dem das Publikum geduzt wird – für die Zielgruppe „die eher mit dem Du auf du und du steht.“