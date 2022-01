Arte-Serie „Vigil“ Mord im Atom-U-Boot

Mal befinden wir uns in einem Whodunit, mit bohrenden Befragungen, wer um welche Uhrzeit in welchem Korridor war. Mal sind wir mittendrin in einem überhitzten Spionagethriller, in dem sich die Spannungen zwischen den Atommächten im Nahkampf zweier Menschen auf Leben und Tod entladen. Mal wird das private Trauma, das Silva mit sich schleppt, im Malen-nach-Zahlen-Stil auf den Schirm gepinselt, mal bekommen wir nachvollziehbare Probleme sauber entfaltet. Aufgefangen wird vieles von Suranne Jones, die noch nie enttäuscht hat, nicht in „Scott & Bailey“, nicht in „Doctor Jones“, nicht in „Gentleman Jack“.

Propaganda gegen Atomwaffen?

Dass man in Großbritannien so klar Partei für oder wider die Serie ergriff, hängt mit den Bezügen zur realen Politik zusammen. Die Vanguard-Boote haben ihre Basis in Schottland. Sowohl schottische Nationalisten als auch die Friedensbewegung wollen sie dort weghaben, die Friedensbewegung will die Boote ganz abgeschafft wissen. Die Vanguards sind betagt und sollten schon abgelöst werden, erst im kommenden Jahrzehnt aber werden die Nachfolger bereitstehen. Hier haken Aktivisten ein, möchten die Zäsur. Sie glauben sowieso, Boote mit Atomantrieb und Nuklearsprengköpfen, auf denen stets alles perfekt klappen und jeder Mensch problemlos funktionieren muss, seien ein viel zu riskantes Unterfangen.

Und so wird „Vigil“ von allen Seiten als Politmanöver gedeutet, als Lehrstück über die Fehlbarkeit und Verwundbarkeit der U-Boote oder als Propagandaschlag gegen die nukleare Verteidigung. Am spannendsten ist es, „Vigil“ daraufhin abzuklopfen, ob tatsächlich die Verschrottung der U-Boote gefordert wird. Die Spezialisten an den Horchposten im Boot können dabei eine Warnung sein. Die hören öfter mal was – sind aber nicht sicher, was da klopft und rauscht.

Britische Atomwaffen

Anfänge

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Großbritannien, dessen Experten beim Aufbau der US-Atommacht geholfen hatten, eigene Atomwaffen. So wollte man den eigenen Großmachtanspruch betonen: 1952 zündete Großbritannien als drittes Land nach den USA und der Sowjetunion eine Atombombe.

Misstrauen

Im Kalten Krieg unterhielt Großbritannien sowohl ein luft- als auch ein seegestütztes Nukleararsenal. Man wollte die Sowjetunion eigenständig abschrecken, weil man der US-Bereitschaft, bei einer östlichen Aggression in Europa den Atomkrieg zu entfachen, nicht traute.

Gegenwart

Die Atombomber der Royal Air Force wurden 1998 abgeschafft. Vier U-Boote mit je 16 Raketensilos bilden das Abschreckungspotenzial, jede der aus den USA bezogenen Trident-Raketen kann bis zu acht Sprengköpfe tragen.