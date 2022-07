Arte-Doku „Das Uhrwerk des Lebens“ Wie man früher lebte

Die Geschichte der Kindheit und die Geschichte des Alterns bekommen einen jeweils knapp einstündigen Kurzabriss. So kurz, dass die vollmundige Ankündigung, man müsse von vielen Vorstellungen Abschied nehmen, vieles sei „ganz anders“ gewesen, nicht rundum eingelöst werden kann. Eben weil nicht klar wird, auf welches vermeintliche Wissen über das Leben in der Kindheit und im Alter sich der Film bezieht. Was bei aller Hast und Raffung aber sehr deutlich wird: Extreme Widersprüchlichkeit ist kein Privileg der Moderne.