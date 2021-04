Arbeitskreis Asyl in Murr berichtet Geflüchtete sind häufig prekär beschäftigt

Immer noch werden der Gemeinde Murr neue Geflüchtete zugewiesen. So seien im vorigen Jahr 20 neue Ankömmlinge zu verzeichnen gewesen. Da viele Murrer Sachspenden geleistet hatten, konnte der Arbeitskreis Asyl mit Gegenständen wie Teppichen oder Geschirr aushelfen. Wichtig seien die Begegnungsräume in den Modulbauten an der Hindenburgstraße gewesen, um Gespräche zu führen. So habe man auch Konflikte zwischen Bewohnern lösen müssen, die sich in ihrem Wohnraum nach dem Ende einer Arbeitsschicht von anderen gestört fühlten. Dabei seien Alkohol und Drogen im Spiel gewesen. Die Mitarbeiter des Arbeitskreises investierten viel Zeit und sie müssten eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen.