Antisemitismus-Eklat bei documenta fifteen Kuratorenteam entschuldigt sich – Generaldirektorin hält an Amt fest

Generaldirektorin Schormann hält an ihrem Amt fest

Derweil hält die Generaldirektorin Sabine Schormann trotz zahlreicher Rücktrittsforderungen an ihrem Amt fest. „Ich nehme meine Aufgabe wie sie mir gestellt wurde verantwortungsvoll wahr und glaube nach wie vor an diese documenta“, sagte Schormann am Donnerstag in Kassel. Letztlich liege die Entscheidung aber in der Hand der zuständigen Verantwortlichen und Gremien.