Antiquariatsmessen in Stuttgart und Ludwigsburg Streicheln gehört zur Leidenschaft

Verkauft wird nichts – auch wenn sich die Regale biegen

Es kamen schon mehrfach Antiquare zu Besuch – in der Hoffnung, dass sich die beiden vielleicht von besonders wertvollen Exemplaren trennen, schließlich sind sie nicht mehr die Jüngsten. „Da weiß man, wo man steht“, sagt Akka von Lucius trocken. Aber Verkaufen kommt für sie nicht in Frage, nicht die Bücher zu ihrer Heimatstadt Heidelberg, die sie längst aufgehört haben zu sammeln. Und auch nicht die Werke, die sie versehentlich doppelt erworben haben. Wobei es bei dieser Leidenschaft eigentlich gar keine Dubletten gibt, schließlich ist die Druckqualität etwa von Lithografien in jedem Exemplar anders und jedes Buch damit einmalig.

Die beiden machen sich keine großen Hoffnungen, dass einer der drei Söhne die Sammlung weiterführen wird. Die Künstlerbücher, auf die sich die beiden im Lauf der Jahre konzentriert haben, fänden die Söhne zwar hübsch, mehr aber auch nicht. Einer hat in einem Auktionshaus volontiert, „Er wird schon für eine sinnvolle Verwertung sorgen“, sagt der Papa.

Ob die beiden auch ohne Bücher noch verheiratet wären?

Wulf von Lucius ist mit Büchern groß geworden, seine Mutter leitete in Jena den Gustav Fischer Verlag, in dem er später geschäftsführender Gesellschafter wurde. 1996 gründete er den Stuttgarter Fachverlag Lucius & Lucius. Mit Akka von Lucius scheint er die ideale Partnerin gefunden zu haben. Teure Fernreisen haben die beide nicht interessiert. „Ich habe auch nie ein Sportcabriolet oder ein Segelboot gehabt“, sagt er. Ob sie auch ohne ihr besonderes Hobby noch verheiratet wären? „Wir hätten etwas anderes gefunden“, sagt er überzeugt, „aber Sport wäre es nicht geworden.“

Manchmal allerdings wird Akka von Lucius aber doch bang angesichts der vielen Bücher. „Wir können uns nicht erlauben, noch sehr viel mehr reinzuschleppen“, sagt auch er. Aber es gibt ohnehin immer weniger Antiquariate, die zum Kauf verführen. Vollständigkeit war für die beiden nie wichtig. Sie sondieren zwar auch Kataloge, aber lieber stöbern sie und lassen sich überraschen – weshalb die Antiquariatsmesse und die Antiquaria sozusagen Höhepunkte ihres Jahres sind. Oft werden auf den Messen in Stuttgart und Ludwigsburg schon die Weihnachtsgeschenke besorgt. „So sind wir einfach“, sagt Akka von Lucius , während ihr Mann schon wieder überlegt, wen er als nächstes streicheln könnte – und schließlich einen großen Schinken mit weißem Rehleder-Einband aus dem Regal zieht.

Zwei Messen, zwei Preise

Der Preis für junge Sammlerinnen und Sammler, den der Verband Deutscher Antiquare verleiht, geht in diesem Jahr an Adela Sophia Sabban. Sie wurde 1992 geboren und hat Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und sich schon während des Studiums Verbindungen zwischen Literatur und Kunst interessiert. Die Initialzündung zum Sammeln lösten Stahlstiche von Wilhelm von Kaulbach für eine Gesamtausgabe von Goethes Werken aus. Sabban präsentiert auf der Antiquariatsmesse Stuttgart ihre Sammlung und ist am Sonntag um 15 Uhr zu Gast auf dem „Roten Sofa“.

Der 26.Antiquaria-Preis für Buch geht in diesem Jahr an den Autor und Grafiker Christoph Meckel. Er wird am 23. Januar um 20.15 Uhr in der Musikhalle in Ludwigsburg verliehen. Akka von Lucius war Mitglied der Jury.

Die Antiquariatsmesse Stuttgart im Kunstgebäude ist Freitag von 12 bis 19.30, Samstag 11 bis 18 und Sonntag 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Antiquaria Ludwigsburg findet in der Musikhalle Ludwigsburg statt am heutigen Donnerstag (15 bis 20 Uhr), Freitag von 11 bis 19 und Samstag 11 bis 17 Uhr.