Annalena Baerbock im Interview bei ProSieben „Ich brauchte Geld für einen Urlaub ohne Eltern“

„Haben Sie die Eier für Gespräche mit Erdogan“, fragt die Moderatorin

Am Ende ging es dann um Außenpolitik und Katrin Bauernfeind stellte dann wieder so eine Frage, die feinsinnigen politischen Beobachtern das Blut in den Adern gefrieren lässt: „Haben Sie eigentlich die Eier – oder besser gesagt, die Eierstöcke – um mit solchen Leuten wie Erdogan oder Lukaschenko zu verhandeln?“ Wieder einmal redete Baerbock dann flott über den verbalen Tiefschlag der Moderatorin hinweg, sie vermisse eine „klare Haltung“ der Bundesregierung im Blick auf China und Russland, sagte sie, und sie selbst würde „mit Härte und Dialog“ vorgehen. „Wir sehen doch gerade, dass der Kreml einen Menschen sterben lässt.“ Der russische Oppositionelle Nawalny müsse sofort behandelt werden. Auf die Frage, ob sie Kremlchef Wladimir Putin als einen Mörder bezeichnen würde – was US-Präsident Joe Biden indirekt getan hat – wich Baerbock dann allerdings aus: „Putin ist für das Regime verantwortlich, das Menschen ermorden lässt.“

Am Schluss dann der Vergleich mit Trainer Jürgen Klopp

Am Schluss setzte Baerbock noch eine fußballerische Pointe, als ihr der Satz von Markus Söder vorgehalten wurde, wonach sie, Baerbock, auch gut in eine Bundesregierung passen würde. Natürlich war das eine Anspielung auf ein Ministeramt, nicht auf die Kanzlerschaft. Aber Baerbock ignorierte das einfach und spielte ironisch auf ihre mangelnde Regierungserfahrung an, die kein Problem für sie ist: „Ich komme ja aus dem Sport. Auch Jürgen Klopp hatte als Trainer beim Beginn in Liverpool keinen Profischein als Trainer.“ Was sie nach vier Jahren als Kanzlerin geschafft haben will, das wollte Baerbock nicht sagen: „Ich will jetzt in den nächsten sechs Wochen solide arbeiten und einen leidenschaftlichen Wahlkampf machen.“