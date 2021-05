Anmeldung für weiterführende Schulen Optimismus für neuen Fünftklässlerjahrgang

Dieses Jahr dagegen sei man optimistisch, so Müller. Dass die Zahl der Anmeldungen am FSG für dieses Jahr nicht so hoch ist wie in den letzten beiden Jahren, liegt aber nicht am allgemeinen Trend. Denn nach wie vor wollen die meisten Eltern in Baden-Württemberg – 42,6 Prozent – ihr Kind auf ein Gymnasium schicken, so eine Prognose des Kultusministeriums anhand der vorliegenden Anmeldezahlen. Das ist ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorigen Schuljahr.