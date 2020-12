Andreas Roll und die Grünen trafen sich vor Gericht Entscheidung über Parteiausschluss im Januar

Roll, der seit Jahren ein vehementer Impfgegner ist, sprach sich nicht nur gegen die von Bund und Land erlassenen Corona-Verordnungen aus, sondern griff auch grüne Landespolitiker an. Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstellte er, sich an einer „faschistoiden Entwicklung“ zu beteiligen. Am Tag darauf entschuldigte er sich dafür. Auch Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration, wurde von Roll attackiert, indem er auf Facebook die Frage in den Raum stellte, ob Lucha „krank und psychotherapeutischer Behandlung bedürftig oder einfach nur ein gut bezahlter Lügner“ sei. Anlass war, dass Lucha sich für eine Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen hatte, sobald ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung stehe.