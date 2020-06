Anbindung von Rielingshausen Verlauf von neuem Radweg ist noch ungewiss

Die Rielingshäuser sind radwegtechnisch nach wie vor eher suboptimal an die Kernstadt angebunden. Deshalb hoffen viele Bürger darauf, dass irgendwann eine Verbindung von der Schweißbrücke entlang der Landesstraße 1124 in Richtung Marbach realisiert wird. Wie Bürgermeister Jan Trost nun im Ortschaftsrat mitteilte, hat das Regierungspräsidium Stuttgart inzwischen ein externes Büro damit betraut, mögliche Trassen zu untersuchen und dann das Ergebnis zu präsentieren. „Eigentlich war die Vorstellung für März oder April vorgesehen. Wir haben auch beim Regierungspräsidium nachgehakt. Aber bislang gibt es keine Rückmeldung, wie es weitergehen könnte“, erklärte der Rathauschef. Trost berichtete, dass Routen an der Hangseite und vorbei an der Bugmühle unter die Lupe genommen würden. Der Bürgermeister erinnerte überdies daran, dass beim Land der Topf für den Radwegebau eigentlich sehr prall gefüllt sei. Insofern habe man alles in allem auf eine „relativ zeitnahe Umsetzung gehofft“.