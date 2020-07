An der Lichtenbergschule Oberstenfeld Elterntaxis sind immer noch ein Thema

Das Thema poppte in den sozialen Medien im Anschluss an den Bericht unserer Zeitung über die Straßensperrung auf. Dabei diskutierten Facebook-Nutzer, dass es viel zu gefährlich sei, besonders die jüngsten Schulkinder so nahe an die Schule zu fahren, da diese Kinder nach dem Aussteigen überfahren werden könnten. Auch die Schulkinder, die sich zu Fuß der Schule näherten, seien durch die Elterntaxis bedroht.