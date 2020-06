An der A81-Ausfahrt Bau der Parkplätze verzögert sich

Pleidelsheim - Eigentlich hätten am 1. Juni die Bauarbeiten auf dem inzwischen gerodeten Gelände neben dem bestehenden P+M-Parkplatz bei Pleidelsheim starten sollen, um weitere Parkplätze anzulegen. Doch von schweren Gerätschaften ist aktuell nichts zu sehen – und daran wird sich auch so schnell nichts ändern, wie Pleidelsheims Bürgermeister Ralf Trettner auf Nachfrage verrät. Bereits vergangenen Sommer waren die Arbeiten ins Stocken geraten, weil Eidechsen dort ihr Habitat haben. Ab Mitte März hätten diese nun umgesiedelt werden sollen, damit ab Juni die Arbeiten für die neuen Parkplätze hätten starten können. Doch daraus wurde nichts. Die Eidechsen befinden sich bislang noch in ihrem gewohnten Terrain. „Der bürokratische Aufwand ist hoch. Ein paar Gutachten waren noch nicht ausreichend. Wir müssen noch einiges nachreichen und nacharbeiten“, gibt Trettner zu und fügt an: „Damit werden sich die Bauarbeiten auf September verschieben.“