AMG investiert in Affalterbach Neues Motoren-Prüfzentrum geplant

Affalterbach - Bei den Bausachen, die von den Gemeinderäten am Apfelbach in ihrer jüngsten Sitzung diskutiert wurden, nahm es nicht mehr Raum als der Neubau einer Dachgaube. Und doch handelt es sich bei dem Bauantrag der AMG in Affalterbach um eine bedeutende Investition und eine weitere Festigung des Standorts: Auf dem ehemaligen Wiesheu-Gelände will die Daimler-Tochter, die zusammen mit Mercedes-Benz Gesamtfahrzeugkonzepte im Hochleistungsbereich entwickelt, ein sogenanntes Technikum errichten.