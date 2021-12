Amateurfußball Spiel oder nicht Spiel – das ist hier die Frage

Das Argument der kompletten Hinrunde zieht übrigens in diesem Fall nicht: Es fehlen allen Mannschaften noch mindestens zwei und bis zu vier Spiele. „Das wäre bis zur Winterpause eh nicht mehr zu schaffen“, weiß Marcel Storz, der es schade findet, „dass das Sportliche derzeit so in den Hintergrund gedrängt wird. Aber das ist ja momentan in allen Bereichen so.“

In der Landesliga Staffel 1 ist bis auf eine noch ausstehende Nachholpartie die Hinrunde dagegen beendet. Dem SV Kornwestheim fehlten zuletzt fünf ungeimpfte Spieler und fünf Urlauber. „Immerhin sind die Urlauber zurück, allen voran Marco Reichert und Pirmin Löffler“, sagt Trainer Sascha Becker mit Blick auf die Partie am Sonntag um 14 Uhr beim TV Pflugfelden. Diese wird nach aktuellem Stand auch ausgetragen. „Wir hätten verlegt, aber Pflugfelden möchte gerne spielen – was auch nicht überraschend ist“, so Becker, der von der Regelung des WFV nicht gerade begeistert ist: „Grundsätzlich ist es mir ja egal. Wenn wir spielen müssen, dann spielen wir, wenn nicht, dann eben nicht. Aber es ist schon eine komische Situation: Grundsätzlich spielen wir, es sei denn beide Vereine wollen verlegen. Da wird es immer Mannschaften geben, die ihren sportlichen Vorteil aus der Situation ziehen wollen. Aber die Jugend darf nicht mehr spielen. Ich finde, dass man es entweder konsequent machen sollte oder gar nicht.“

Im Jugendbereich hatte der WFV die Saison vor einer Woche abgebrochen. In den Bezirken seien ohnehin nahezu alle Spiele absolviert. „Ich gehe davon aus, dass es keinen Abbruch geben wird“, sagt Martin Bächler, Vorsitzender des FC Remseck-Pattonville, also eines reinen Jugendfußballvereins. Vielmehr werde es angesichts der vielen bereits absolvierten Partien wohl auf eine Unterbrechung hinauslaufen, was er auch nachvollziehen kann – auch wenn er sich darüber ärgert. Dennoch sei man im Verein guter Dinge und wolle die Winterpause nun nutzen. Nach dem unrühmlichen Ende der Spielgemeinschaft mit dem SV Kornwestheim befinde man sich derzeit ohnehin in einer „Übergangssaison“.

Anderswo ist die Stimmung weniger locker. Mark Schmidmaier zum Beispiel, Jugendleiter des TSG Steinheim, hat in seinem Verein – in Spielgemeinschaft mit dem GSV Erdmannhausen – noch drei Mannschaften, die eben nicht fertig sind. Insbesondere bei der D1 liegt ihm der vorläufige Saisonabbruch ein wenig im Magen. „Die hätten nämlich noch eine Chance auf den Aufstieg. Und wir sind da ein gebranntes Kind. Denn bereits im ersten und zweiten Lockdown hatte die jeweilige C1 Aufstiegschancen, die vom Abbruch zunichte gemacht wurden. Daher hoffen wir natürlich sehr darauf, dass die Runde im Frühjahr fertig gespielt wird. Ansonsten wären wir schon etwas verschnupft.“

Generell haben Schmidmaier und auch Bächler volles Verständnis für die Coronamaßnahmen. „Und ich finde auch die komplette Absage des Hallenbetriebs absolut richtig“, so Schmidmaier. Er denke aber, „dass gerade die Staffeln, in denen die Auf- und Absteiger noch nicht entschieden sind, durchaus hätten zu Ende spielen können.“ Schließlich hätten zum Beispiel die Handballer vergangenes Wochenende noch in den Hallen gespielt. „Aber vielleicht wollte sich der WFV vorzeitig aus der Schusslinie bringen, nachdem der Fußball ja letztes Jahr mit dem Abbruch eher hinten dran war. Doch für uns wird es dann irgendwann auch mal frustrierend, wenn man über Jahre hinweg immer wieder oben mitspielt und einem dann mehrfach der Stecker gezogen wird.“