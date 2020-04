Amateur-Fußball in Marbach und Bottwartal Zwischen Hoffnung, Skepsis und Unsicherheit

Sollte die Saison komplett abgebrochen werden, so steht für ihn fest: „Egal welche Lösung man dann findet, es wäre nie fair für alle. Annulliert man die Runde komplett, dann wäre das nicht fair gegenüber den Teams, die sich etwas aufgebaut haben. In dem Fall würde uns das treffen. Und man muss auch ehrlich sagen, dass unten drin Mannschaften stehen, die einfach nicht in die Kreisliga A gehören.“ Würde man hingegen die Saison beim jetzigen Stand oder bei dem nach der Hinrunde werten, „dann hätte man Teams, die nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt sind und dann absteigen müssten. Aber letztlich juckt das doch pro Staffel nur maximal sieben oder acht Mannschaften“, räumt Lembeck ein.

Zu denen, die relativ entspannt auf diese Situation schauen können, gehört der SGV Murr.

„Zum einen reden wir hier ja über Kreisliga-Fußball, es gibt wahrlich Wichtigeres“, findet Trainer Marc Reinhardt. „Zum anderen ist es für uns nicht dramatisch. Ich denke, dass wir in jedem Fall in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A spielen werden.“ Bei jeder möglichen Form der Wertung der aktuellen Runde würde der SGV im gesicherten Mittelfeld rangieren. „Wobei ich aber keine Ahnung habe, wie man das werten könnte – eine faire Lösung gibt es nicht“, stimmt er mit seinen Kollegen überein. Und auch bei einer Wiederaufnahme der Spiele dürfte der Tabellensechste kaum in Abstiegsgefahr geraten. „Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir die Saison noch über die Bühne bekommen. Wir können ja nicht alle zwei, drei Tage spielen“, sagt Reinhardt. Es bleibt für ihn wie für alle anderen also nur nur eins: auf das Beste hoffen und abwarten, wie sich die Situation entwickelt.