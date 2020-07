Altpapier und Recycling Was ins Altpapier gehört – und was nicht

Doch auch Dinge wie Klebebänder, Etiketten, Sichtfenster in Briefen (oder auch Nudelverpackungen) gehören eigentlich nicht ins Altpapier. Wer sich jedoch bis jetzt die Mühe gemacht hat, Etiketten in mühsamer Kleinarbeit von Paketen zu kratzen, kann in Zukunft seine Fingernägel schonen: Diese Stoffe werden nämlich in einer Art „Thermomix“ für Altpapier, wie Martin Drews den Prozess zur Veranschaulichung nennt, herausgefiltert. „Das Papier wird darin mit Wasser gemischt“, sagt der Bereichsleiter. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Verarbeitung von Altpapier: Die Materialien müssen sich im Wasser auflösen können. Alles, was sich nicht auflöst, wird entsorgt.