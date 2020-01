Alte Industriegleise in Marbach werden entfernt Stolperfallen für Radfahrer werden beseitigt

In einem ersten Abschnitt werden sich die Arbeiter vom Frühsommer an den westlichen Sektor der Straße Am Alten Kraftwerk zwischen der Einmündung zur Reinhold-Würth-Straße und dem nördlichen Ast des Thomas-Alva-Edison-Rings vorknöpfen. Dabei wird auch ein Kabelgraben mit Leerrohren verlegt. Im Oktober soll das Projekt abgeschlossen werden, damit die EnBW im November Leitungen verlegen kann. Der zweite Bauabschnitt in Richtung der Firma Wandaa wird erst angepackt, wenn das Stabilitäts-Kraftwerk steht und die Neuansiedlung der aus Neckarweihingen kommenden Firma Jetter über die Bühne gegangen ist. Schließlich müsse in dieser zweiten Passage der Verkehrsknotenpunkt Am Alten Kraftwerk/Reinhold-Würth-Straße teilweise gesperrt werden – womit die „Flächen dahinter extrem schwierig angedient werden können“, konstatierte Lobert. „Das möchten wir uns nicht antun, dass wir in der Bauphase für so wichtige Unternehmen an der Stelle noch eine Tiefbaumaßnahme laufen haben“, sagte er.