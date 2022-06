Ist Fernwärme Gas?

Nein, grundsätzlich beschreiben die Begriffe ganz Unterschiedliches. Mit Fernwärme ist eine Form der Wärmelieferung an Gebäude – zum Beispiel Wohnhäuser – gemeint. Ein Kraftwerk erzeugt die Wärme. Diese wird dann über ein Rohrsystem an die Häuser verteilt, die geheizt werden sollen. In den Rohren fließt dabei oft erhitztes Wasser, manchmal wird auch Wasserdampf als Energieträger verwendet. Häuser mit Fernwärme-Anschluss brauchen – im Gegensatz zu konventionell geheizten Gebäuden – keine eigene Heizanlage. Die Verbraucherzentrale erklärt die genaue Funktion der Fernwärme auf ihrer Website.