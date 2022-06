Notfallplan Gas Die wichtigsten Antworten rund um die Ausrufung der Alarmstufe

Warum ruft Minister Habeck ausgerechnet jetzt die Alarmstufe aus? Der russische Energiekonzern Gazprom hatte in der vergangenen Woche seine Lieferungen nach Deutschland über die wichtige Gaspipeline Nord Stream 1 auf 40 Prozent der Maximalleistung reduziert. Gazprom führt technische Probleme an – was die Bundesregierung für eine vorgeschobene Begründung hält. Tatsächlich dürfte es sich um eine politische Reaktion Putins auf die umfangreiche Unterstützung des Westens für die überfallene Ukraine handeln. Das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur haben in den vergangenen Tagen verschiedene Szenarien durchgerechnet, um prognostizieren zu können, ob eine Befüllung der hiesigen Erdgasspeicher bis zum Beginn der Heizperiode möglich sein wird. Das Fazit dieser Simulationen: Knapp wird es so oder so, wenn der Gasfluss aus Russland auf dem niedrigen Niveau bleibt. Sollte er ganz versiegen, wird es richtig kritisch. Auf jeden Fall muss Deutschland große Anstrengungen unternehmen, um seine Speicher zu füllen und durch den Winter zu kommen: Die fehlenden Gasmengen aus Russland müssen von anderen Lieferanten besorgt werden. Die Verbraucher müssen in den kommenden Wochen und Monaten so viel Gas wie möglich sparen. Habeck will unter anderem auch klimaschädliche Kohlekraftwerke wieder ans Netz nehmen, um Gas bei der Stromproduktion einzusparen.