Ludwigsburg - Ein Polizist und ein renitenter 49-Jähriger sind am Sonntag bei einer Aktion verletzt worden, in deren Rahmen sich der widerspenstige Mann partout weigerte, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Der Mann sollte gegen 19.30 Uhr aus der Bodelschwinghstraße in Ludwigsburg durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden, weil er stark betrunken war. Weil er sich querstellte und aggressiv auftrat, wurde die Polizei hinzugezogen. Beim Eintreffen der Beamten beleidigte er diese mehrfach mit Kraftausdrücken und Gesten. Als er dann auch noch auf aggressive Art und Weise auf eine Polizistin zuging, wurde er zunächst durch einen Kollegen der Ordnungshüterin zurückgehalten. Als sich der 49-Jährige weiter nicht mäßigte, musste er in der Folge zu Boden gebracht und auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt werden, berichtet die Polizei. Hiergegen wehrte er sich heftig. Auch als die Polizisten ihn zum Rettungswagen bringen wollten, stemmte er sich mit den Füßen in den Boden und ließ sich immer wieder fallen. Zudem spuckte und trat er nach einem Polizisten. Nach dem Anlegen einer Schutzhaube konnte der Mann dann durch mehrere Beamte in den Rettungswagen gebracht und unter Begleitung in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei der Auseinandersetzung wurden der 49-Jährige und ein Polizist leicht verletzt.