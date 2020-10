Affalterbach Sanierung am Lemberg dauert rund zehn Jahre

Das werde zum einen rund 15 Millionen Euro kosten und zum anderen rund zehn Jahre in Anspruch nehmen. Es wird in dieser Zeit Fäll- und Bauarbeiten auf dem Deponiegelände geben, die in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt sind. „Wir arbeiten intensiv daran, die Belastungen für Natur, Tiere und die umliegenden Bewohner so gering wie möglich zu halten“, versicherte AVL-Geschäftsführer Tilman Hepperle bei einer Vor-Ort-Begehung mit Landrat Dietmar Allgaier, den Bürgermeistern Steffen Döttinger aus Affalterbach, Marcus Kohler aus Erdmannhausen sowie Bürgermeister Michael Ilk von der Stadt Ludwigsburg, Mitgliedern der Gemeinderäte, des Stadtteilausschusses Poppenweiler und AVL-Aufsichtsräten am Dienstag. Nach der Sanierung wird die Deponie am Lemberg wieder vollständig begrünt. In Zukunft soll sie frei zugänglich sein. Ab Frühjahr 2021 werden einige Zauneidechsen, die bislang auf der zu sanierenden Deponiefläche leben, umgesiedelt. Erst danach beginnen, voraussichtlich ab Herbst 2021, die tatsächlichen Sanierungsarbeiten.