Affalterbach Kradfahrer stürzt: Alkohol war im Spiel

Affalterbach - Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eines 50-jährigen Motorradfahrers, der am Sonntag gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße 1674 in einen Unfall verwickelt worden war. Der Motorradfahrer war von Burgstetten in Richtung Affalterbach unterwegs, als er sich mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach einer Linkskurve einem vorausfahrenden Wagen näherte. Ohne den Pkw zu berühren, kam der 50-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte im unbefestigten Grünstreifen die Leitplanke.