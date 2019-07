Affalterbach Kosten steigen auf 6,6 Millionen Euro

Affalterbach - Viel Lob durfte Daniel Overhoff vom Architekturbüro Zoll für den Entwurf der Schulturnhalle aus der Gemeinderatsitzung am Donnerstag mitnehmen. Sonja Bänsch (FWV) zollte dem Planer ein „großes Kompliment“, vor allem weil er auf die Anregungen aus dem Gremium bei der Besichtigungstour eingegangen sei. Ihr Anliegen, so Bänsch, sei es gewesen, dass die äußere Ansicht als Kubus nicht durch die allzu auffällige Strukturierung der Fassade verloren gehe. Statt weiß-grüner Faserbetonblatten soll die Außenwand nun hellgrau und anthrazit gestaltet werden, analog zum Hallenboden, den Helmut Rikker (FWV) dann fast wieder als zu dunkel empfunden hatte. Über die Ausgestaltung des Farbkonzept in grau und grün werde man nochmal intensiv beraten, stellte Bürgermeister Steffen Döttinger fest, der aber die „frechen und frischen Farben“ und die Ausstrahlung der Sporthalle klasse fand. Auch „Kleinigkeiten“ wie die sinnige Anordnung der Türen oder Regenabläufe bei der Andienrampe, die auch als Rettungsweg dient, oder die Entschärfung der Kurve des Radwegs wurden optimiert. Alle Räume mit Fußbodenheizung auszustatten ist dabei gar nicht teurer als die ursprünglich vorgesehen Radiatoren in den Umkleiden.