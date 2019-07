Auch Abschied zu nehmen galt es: Sven Gunßer (CDU), der seit 2017 im Gemeinderat gesessen hat, ist nicht mehr in dem neuen Gremium vertreten, weil seine Partei einen Sitz verloren hat. „Es war eine sehr schöne, aber leider zu kurze Zeit, in der Ihr Sachverstand aus Landwirtschaft und Obstbau hier eingeflossen ist“, sagte der Bürgermeister. „Und Ihr jugendlicher Elan wird uns sehr fehlen.“ Jugendlichen Elan bringt aber auch der Auszubildende Max Grabert mit, der für die Freie Wählervereinigung erstmals in den Gemeinderat eingezogen ist. Er wurde stellvertretend für alle anderen offiziell vom Bürgermeister vereidigt, während die restlichen Gemeinderäte mit Handschlag in ihrem Amt bestätigt worden sind.