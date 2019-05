Der Affalterbacher erzielte in dieser Partie allein zehn Tore – zumindest laut den offiziellen Quellen. „Vielleicht waren es auch nur neun Tore. Es könnte sein, dass die Schiedsrichterin mir einen Treffer von Marius Stephan dazugerechnet hat. Drei oder vier Tore zählt man ja noch mit, aber in diesem Spiel sind wir etwas durcheinander gekommen“, so Mayer. Marius Stephan wurden offiziell acht Tore zugeschrieben.