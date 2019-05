Begeisterung flackerte auch im Publikum auf, als die ersten Töne die Saiten der beiden Flamencogitarren verließen und sich in die Ohren ihrer Zuhörer schlichen. Gepaart mit tiefem Bass-Sound und beschwingten Trommeln verstand es das Quartett, für zwei Stunden den Süden Spaniens mit all seiner Melancholie mitten im Bürgerhaus Affalterbach aufblühen zu lassen. Die alte Kelter schien wie gemacht für dieses Event: Steinerne Wände und rötliche Beleuchtung umrahmten die stimmungsvolle Gitarrenmusik und erinnerten damit an einen heißen Sommerabend. Herzergreifende Picados und geschickte Alzapuas erzählten von Dolas Reisen durch Südspanien, von dessen Flüssen und Stränden, und von eingefrorenen Momenten, die der Vollblut-Musiker in selbst geschriebenen Stücken wie „Rio Guadalquivir“ oder „Libre como el viento“ transportierte. Es war vielmehr, so schien es, eine Liebeserklärung an Spanien, die das Publikum magisch in den Bann zog. Wippende Beine und Köpfe, verträumte Gesichter und sogar die ein oder andere Träne nach Ende der Zugabe bewiesen, dass sich das Bino Dola Quartett an diesem Abend in die Herzen der Menschen spielte – und in die Geschichte der Alten Kelter Affalterbachs.