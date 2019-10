Affalterbach Ein Auf und Ab mit Tricks und Tempo

Er streckte seine Fühler aus und bekam von Kindern und Jugendlichen die Rückmeldung, dass man mit einer solchen Attraktion offene Türen einrennt. Also machte sich Heit bei Anbietern über die Kosten schlau, sammelte Unterschriften für die Idee, ehe die Angelegenheit offiziell in den Gemeinderat gebracht wurde. Das Gremium und der Bürgermeister Steffen Döttinger zeigten sich aufgeschlossen – und die Dinge nahmen ihren Lauf. Um die Anlage möglichst attraktiv gestalten zu können, sammelte der Affalterbacher auch noch 17 000 Euro an Spendengeldern ein, die auf das Budget der Kommune von 70 000 Euro obendraufgepackt werden konnten.

Eine Investition, die sich augenscheinlich gelohnt hat. Die Anlage ist beliebt, zieht selbst Besucher aus anderen Landkreisen an. Für die Zukunft soll auch mit der Grundschule kooperiert werden. Am 9. Mai soll erstmals ein Rennen steigen, an dem jeder teilnehmen kann. Holger Heit will sicherstellen, dass die Bahn dauerhaft genutzt wird. „Das soll keine Eintagsfliege sein, sondern nachhaltig ins Gemeindeleben einfließen.“