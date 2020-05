Acht Jahre Haft für Mutter Vier Kinder über Jahre wegen erfundener Krankheiten im Rollstuhl

Karlsruhe - Weil sie ihre vier Kinder jahrelang wegen erfundener Krankheiten in Rollstühle zwang, muss eine Mutter acht Jahre lang ins Gefängnis. Mit einem am Montag in Karlsruhe bekanntgegebenen Beschluss bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Lübeck vom November.