Abschied vom Stuttgarter Ballett Erste Solistin Hyo-Jung Kang geht nach Wien

Zur Person: Hyo-Jung Kang wurde in Seoul in Südkorea geboren. Ihre Tanzausbildung komplettierte sie von 1998 bis 2002 an der Kirov Ballettakademie in Washington und schloss sie 2003 in Stuttgart an der Cranko-Schule ab. Nach ihrem Start als Elevin 2003 beim Stuttgarter Ballett ernannte sie Reid Anderson nach ihrem Rollendebüt als Julia im April 2011 zur Ersten Solisten.