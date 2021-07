Abschied nach 12 Jahren Jochen Haar verlässt Realschule

Großbottwar - Die Matern-Feuerbacher-Realschule (MFR) in Großbottwar steht vor Veränderungen. Besonders deutlich merkte das, wer Schulleiter Jochen Haar dieser Tage in seinem Büro aufsuchte. Denn der Weg in den ersten Stock führte durch ein leer geräumtes Schulhaus. Nur im Zimmer des Rektors war alles an Ort und Stelle. Was sich jetzt mit den Ferien ebenfalls ändert. Denn es wird nicht nur die Sanierung des Realschulgebäudes I in Angriff genommen, sondern Jochen Haar verlässt nach zwölf Jahren die Schule. Er wechselt zur Schulverwaltung beim Regierungspräsidium in Stuttgart. „Für die letzten Tage wollte ich nicht mehr umziehen“, sagt Haar lachend.