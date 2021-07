Abitur in Coronazeiten Die Familie darf mitfeiern

Die Abiturienten testen sich vorab selber an der Schule. Wie viele Begleitpersonen am Vortag der Abifeier, die auch in diesem Jahr wieder auf dem Schulhof stattfinden soll, tatsächlich das Corona-Testzentrum aufsuchen, lässt sich aber nur schwer einschätzen. „Viele unserer Schüler kommen ja von außerhalb, da bietet es sich an, dass sich die Begleitpersonen auch dort testen lassen und nicht in Marbach“, meint Müller.