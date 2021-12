Aberglaube Warum keine Wäsche waschen zwischen den Jahren?

Verschwommene Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits

Die Nächte in diesem Zeitraum werden als Rauhnächte bezeichnet. Dem Volksglauben nach haben sie eine mystische Bedeutung: Das Geisterreich soll in diesen Nächten offenstehen. Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits verschwimmt demnach. Am Himmel findet dann eine sogenannte Wilde Jagd statt, die als Begriff in Jacob Grimms „Deutscher Mythologie“ von 1835 etabliert wurde.