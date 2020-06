Abbruch der Oberliga Baden-Württemberg VfB Stuttgart II ist Meister und steigt in die Regionalliga auf

Stuttgart - In der Oberliga Baden-Württemberg rollt in dieser Saison kein Ball mehr. Denn das Fußball-Spieljahr 2019/20 endet für die Fußballer offiziell am 30. Juni 2020. Die Entscheidung fiel am heutigen Samstag auf dem außerordentlichen Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes (WFV). Dem Abbruch wurde mit einer deutlichen Mehrheit von 90,15 Prozent zugestimmt – stimmberechtigt waren 278 Delegierten aus dem Beirat und den 16 WFV-Bezirken.