Turbulenzen im Vorstand des VfB Stuttgart VfB-Sportdirektor Sven Mislintat spürt keine Beunruhigung

„Ich habe da keinen Stress mit. Wir nehmen das so, wie es ist. Ich muss mich auf neue Menschen einstellen, aber ich werde das ganz offen angehen“, sagte der 48-Jährige am Sonntag. Er habe das Vertrauen in den Aufsichtsrat, dass auch künftige neue Vorstandsmitglieder „an einer tollen Zusammenarbeit interessiert sind.“