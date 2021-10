Aber wann tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft?

So genau kann man das noch nicht sagen. Wie das Bundesverkehrsministerium am Freitag mitteilte, werde „nun die Verkündung im Bundesgesetzblatt vorbereitet. Die Änderungen der Geldbußen und Fahrverbote treten drei Wochen nach der Verkündung in Kraft.“ Erwartet werde dies allerdings noch in diesem Herbst.