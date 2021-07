75 Jahre Vespa Die legendäre Motorradmarke schlägt BMW

Am historischen Standort in Pontedera bei Pisa wird der Vespa im Piaggio-Museum regelrecht gehuldigt. Der Motorroller wird aber auch in Vietnam und Indien (für die lokalen Märkte) produziert, und seit einigen Jahren gibt es eine Elektroversion. Günstig ist das Zweirad mit der charakteristischen kleinen Plattform zum Abstellen des Fußes schon längst nicht mehr: Einst für 55 000 Lire angeboten, kostet sie heute zwischen 3750 und 7350 Euro in der Sonderversion zum 75. Geburtstag.