3:1 gegen FK 03 Pirmasens VfB Stuttgart II gewinnt „mit ein bisschen Glück“

Stuttgart - Die Jungen Wilden taten sich an diesem Samstag von Anpfiff an schwer gegen die kompakt und diszipliniert verteidigenden Pirmasenser. Zwar hatte die junge VfB-Elf mehr Ballbesitz, der letzte Pass in die Spitze kam aber zu selten an. „Pirmasens hat sehr gut gegen den Ball agiert und wir haben uns schwergetan. Passschärfe, Genauigkeit und Räume zu bespielen, aber auch die Geduld haben gefehlt“, so Trainer Frank Fahrenhorst.