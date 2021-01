3:0-Sieg in Mainz SG Sonnenhof stellt Anschluss ans Tabellenmittelfeld her

Der SG gelang auf dem Kunstrasenfeld in Mainz das, was man gemeinhin als Traumstart betitelt: Bereits in der zweiten Minute ging die Mannschaft in Führung. Eine Flanke von der rechten Seite von Sebastian Schiek landete am langen Pfosten eigentlich bei einem Gegenspieler – dieser legte den Ball aber unfreiwillig vor die Füße von Jonas Meiser, der im zweiten Versuch aus kurzer Drehung ins linke Toreck einnetzte. Mit noch breiterer Brust konnte Aspach nun also den Schwung aus dem vorherigen 2:0-Sieg bei Hessen Kassel mitnehmen. Und es waren in der Anfangsviertelstunde auch nur die Gäste, die nach vorne spielten. Das insgesamt harmlose Mainz hingegen schaffte es auch dank des Zweikampfverhaltens der SG kaum, die Mittellinie zu passieren.