2G-Regel drückt Stimmung Der Frust im Einzelhandel sitzt tief

Der Juwelier Michael Meder achtet in seinen Läden in Steinheim und Oberstenfeld auch darauf, dass nur Geimpfte und Genesene eintreten. „Inzwischen hat so gut wie jeder sein Zertifikat dabei – man muss nicht mehr so viel erklären.“ Der Staat habe ihn als Einzelhändler zum Kontrolleur gemacht. Außerdem müsse er Kunden auch erst Wissen vermitteln, da viele von ihnen offenbar die Regeln nicht immer gleich verstehen. „Das nimmt Zeit in Anspruch.“ So habe er einige Kunden in Steinheim erst mal in die Apotheke schicken müssen, als der gelbe Impfpass für unzureichend erklärt worden sei. Im Gespräch mache er jedes Mal deutlich: „Nicht wir wollen es, der Staat will es.“

Der 2G-Regel wird laut Meder offenbar nicht überall so streng gehandhabt wie in Baden-Württemberg. Bei einem Besuch in Bayern sei er kürzlich überrascht darüber gewesen, dass die Passanten in Geschäften ganz leicht mit einer FFP2-Maske eintreten durften – ohne einen 2G-Nachweis. Aus seiner Sicht sei es völliger Nonsens, zum Beispiel in einem Baumarkt ohne, in einem Einzelhandelsgeschäft aber nur mit einem solchen Nachweis einkaufen zu dürfen. Als Einzelhändler brauche er ein dickes Fell: „Wenn ich alles hinterfragen würde, hätte ich schlaflose Nächte.“

Penibel an die Regeln hält sich auch die Schuhhändlerin Kerstin Dietle mit ihrem Team in Marbach. Sie wisse, dass dies für die Kunden alles andere als angenehm sei, doch achte sie aus Überzeugung auf die Hygiene und Bestimmungen, zudem müsse sie im schlimmsten Fall mit anonymen Kontrollen rechnen. Sie sehe selbstverständlich auch, wie eng es in Hauseingängen zu Arztpraxen oder Versorgermärkten in Marbach zugehe und frage sich, ob von ihrem geräumigen Schuhgeschäft tatsächlich ein größeres Risiko ausgehe. Die Freude am Verkauf lasse sie sich aber nicht nehmen.

Dankbar dafür, dass sie ihr Modehaus Barth in Beilstein trotz hoher Inzidenzen öffnen kann ist die Inhaberin Christina Barth-Weigel. Sie und ihr Team stehen hinter den Corona-Vorgaben des Landes. „Wir sind alle geimpft, und ich selbst teste mich täglich – wir lüften auch immer gründlich.“ Natürlich sei es nicht einfach, ein Verkaufsgespräch lächelnd zu beginnen, wenn man erst den Impfnachweis, dann den Personalausweis kontrollieren und anschließend womöglich noch eine FFP2-Maske anmahnen müsse. Das Team habe die 200 Quadratmeter im Blick – immer noch kämen weniger Kunden, wohl auch, weil sie durch die 2G-Plus-Regel für Restaurants verunsichert seien. Hoffnung macht Christina Barth-Weigel, dass neben den treuen Stammkunden nun auch vermehrt neue Kunden kämen, die bewusst im eigenen Ort einkaufen wollten, um sich in größeren Städten keinem höheren Risiko auszusetzen. Wichtig in der Krise sei der Online-Handel, an dem aber eher Auswärtige teilnähmen.

Gerichtsurteil gegen die 2G-Regel

Urteil

Kritiker der 2G-Regelung im Einzelhandel verweisen auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts von Niedersachsen im Dezember. Demnach wäre die 2G-Regel unangemessen.

Gründe

Die 2G-Regel sei für das Erreichen der infektiologischen Ziele nicht notwendig, so die Richter. Die Masse der Kundenkontakte finde im Lebensmittelhandel statt. Zudem gebe es im Einzelhandel zahlreiche – fraglos erforderliche – Ausnahmen, wie etwa Banken, Optiker oder Bäckereien. Es fehlten „verlässliche und nachvollziehbare Feststellungen zur tatsächlichen Infektionsrelevanz“. Das Tragen einer FFP2-Maske senke das Infektionsrisiko, „dass es nahezu vernachlässigt werden könne“. Eine andere Bewertung gebiete auch die Omikron-Variante nicht.