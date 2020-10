175 Jahre Marbacher Zeitung Beilstein von oben

Durch die Wiesen zieht sich außerdem eine feine Linie, die wie ein Fußweg anmutet – tatsächlich ist das die Bottwartalbahn-Trasse; „Sie war 1890 in Ideallinie geplant und ausgeführt worden. Heute ist sie großteils überbaut.“ Auch deren Ziel ist am linken Bildrand zu entdecken: Der ehemalige Bahnhof, von dem heute noch Lagerhaus und Treppe noch erhalten sind. Und selbst was die Wahrzeichen angeht, hat sich viel getan: „Das Haus der Kinderkirche war 1960 noch nicht restauriert.“ Aber die Burg, die thronte schon immer über der Stadt.