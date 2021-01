1500 Euro Schaden in Steinheim Parkrempler auf dem Kaufland-Parkplatz

Einen Unfall verursachen und sich dann einfach aus dem Staub machen - das passiert viel zu häufig. So auch am Donnerstagabend wieder auf dem Parkplatz des Kauflands in Steinheim. Ein Kunde hatte dort gegen 17.30 Uhr seinen VW abgestellt. Als er um 19.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er, dass dieses beschädigt worden war. Vermutlich hat ein Unbekannter dieses beim Ein- oder Ausparken gestreift und dabei 1500 Euro Schaden hinterlassen.