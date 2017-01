Trailsurfers Rasanter Ritt durch den Schnee

Oberstenfeld - Das neue Jahr hat für die Trailsurfers schon begonnen! Mit dem Three Kings Day zeigt sich wie unkonventionell unser Verein funktioniert. Die Oberstenfelder Mountainbiker haben kurz entschlossen die Initiative ergriffen und alle Trailsurfers zu einer organisierten Mountainbiketour in Richtung Prevorster Waldspielplatz eingeladen. Dort angekommen konnten sich alle Radler und zufällig eintreffende Gäste (ebenso Wanderer und Spaziergänger) mit Würstchen und Glühwein versorgen und am offenen Lagerfeuer aufwärmen. Es kamen tolle Gespräche zustande, die das Miteinander aller Interessensgruppen mit Sicherheit ein ganzes Stück weitergebracht haben.