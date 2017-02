Steinheim Unterkunft kann weitergebaut werden

Aus Prinzip, so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Timo Renz, könne er der Vergabe der Arbeiten für die Flüchtlingsunterkunft in der Schafgasse nicht zustimmen. Nicht, weil er die Notwendigkeit der Unterkunft nicht einsehe, sondern weil „sowohl der Architekt als auch die Verwaltung nicht im Sinne der Finanzen gewirtschaftet haben. Es ist mir unerklärlich, dass man so mit dem Geld der Bürger umgeht.“

Hintergrund der Kritik, der sich am Dienstagabend im Gemeinderat auch Teile der CDU-Fraktion anschlossen, ist die Kostensteigerung auf jetzt über eine Million Euro. Im September 2016 hatte Architekt Arne Fentzloff dem Technischen Ausschuss (TA) erläutert, wie er die Schwierigkeiten in Griff bekommen wollte. Zunächst hatten sich die Auflagen des Brandschutzes geändert, was die Umplanung der kompletten Westfassade zur Folge hatte. Dann war im September auch noch die beauftragte Firma in Insolvenz gegangen, so dass auf die Schnelle ein neuer Bauunternehmer gefunden werden musste. Dennoch sollten die Kosten bei 900 000 Euro bleiben.