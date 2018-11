Steinheim/Murr

Bei einer Verkehrsunfall sind am Montag gegen 18.25 Uhr zwischen Steinheim und Murr drei Personen leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von 35 000 Euro. Verursacher war laut Polizei ein 18-jähriger Führerscheinneuling, der mit seinem Mercedes von der L 1100 auf die L 1126 gefahren und dann weiter Richtung Urmenschstadt unterwegs war. Der junge Mann hatte wahrscheinlich zu stark aufs Gaspedal gedrückt und war dann in einer Kurve mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem BMW eines 60-Jährigen zusammenstieß, der mit seinem achtjährigen Sohn in Richtung Murr unterwegs war. Die beiden Wagen blieben schließlich jeweils rechts von der Straße stehen. Der 18-Jährige und die beiden Insassen im BMW seien nach dem Unfall zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen, teilt die Polizei mit. (kem) Foto: KS-images.de