Steinheim/Triathlon Der mz3athlon lockt 750 Triathleten an

In der Spitze hält sich die Zahl der Top-Athleten diesmal in Grenzen. Das hat damit zu tun, dass am Wochenende auch Liga-Wettkämpfe im Triathlon ausgetragen werden, an denen so mancher mögliche Favorit an den Start geht. Beim mz3athlon, der den Ruf hat, ein Wettkampf für jedermann zu sein, wird sich das aber verschmerzen lassen.