Steinheim/Triathlon „Das war einfach ein toller Tag“

Denn: Organisatorisch klappte bei der 18. Auflage der Triathlon-Veranstaltung alles. Und das perfekte Wetter tat den Rest. „Das war einfach geil. Es macht so viel aus, wenn die Sonne scheint. Die Leute stehen da morgens schon mit einem Lächeln auf“, sagt Achim Seiter. Und das breite Grinsen ist den Tag über auch keinem vergangen. „Alle sind mit einem Lachen ins Ziel gekommen – das war toll anzuschauen. Da hat man wieder einmal gemerkt: „Der mz3athlon macht einfach Spaß.“ Das diesjährige Motto „Sweet 18“ und die Finisher-Shirts seien dazu einfach passend gewesen. „Alleine die orangene Farbe hat im ganzen Stadion etwas Fröhliches ausgestrahlt“, resümiert Seiter, der sich über eine Sache aber ganz besonders freuen konnte. Denn vom mz3athlon-Virus angesteckt, kam Teilnehmer Marten Wahl auf Seiter zu und bot an, die Nachfolge von Organisationsmitglied Uwe Hatwieger zu übernehmen. „Da machst du dir vorher ewig lange Gedanken, und dann ergibt sich so etwas“, ist der Triathlon-Organisationschef megafroh. Für Hatwieger war die 18. Auflage am Sonntag nämlich seine letzte. Er hört ebenso wie Uwe Funk auf, dessen Nachfolge jedoch bereits geregelt war.

Die zwei Wechsel – sie werden neuen Schwung in die Organisation bringen. „Da freuen wir uns richtig drauf. Deshalb werden wir in den kommenden Tagen Bilanz ziehen und alle Teilnehmer anschreiben und um ihre Meinung bitten, was wir besser machen können“, berichtet der mz3athlon-Organisationschef. „Handwerklich war die Veranstaltung wieder gut, und wir versuchen immer, so sportlerfreundlich wie möglich zu sein. Aber es gibt sicherlich noch Sachen, die man verbessern kann“, meint Achim Seiter. Und genau diese sollen nun die kommenden Jahre ins Auge gefasst werden, damit das Team auch nach den nächsten Auflagen sagen kann: „Das war einfach ein toller Tag. Es war ein richtiges Triathlon-Fest.“