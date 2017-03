Steinheim Transporter kommt von der Fahrbahn ab

Steinheim - Einen Verletzten und einen Schaden von etwa 6000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag kurz vor 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete. Ein 41 Jahre alter Lenker eines Kleintransporters befuhr den linken von drei Fahrstreifen und musste mutmaßlich wegen eines vorausfahrenden Fahrzeugs stark abbremsen. In der Folge geriet er ins Schleudern und kam nach rechts ab, wo er schließlich in die Schutzplanke prallte.